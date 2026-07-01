Как подготовить вторсырьё к сдаче, объяснили псковичам

16:26, 01 июля 2026, ПАИ

Как подготовить отходы к сдаче для переработки, объяснил руководитель проекта «Экобаза» Максим Сотник в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Есть несколько типов людей. Кто-то просто подготавливает – ополаскивает бутылку от остатков, просушивает и кладёт сразу в специальную ёмкость для пластика. То есть пластик – в одну коробку, пакеты – в другую, ПЭТ-бутылки – отдельно. А можно делать так, как делаю я: я отдельно кладу всё в большую плотную сумку, в ней несколько коробочек. Макулатуру – за коробку, пластик (полипропилен) и пластиковые бутылки – в одну коробку, пакеты – по месту сбора: если микс-пакеты, то пакет в пакет, если хлебные пакеты – то отдельно. Приходя на базу, я сразу раскладываю всё», – поделился он.

Максим Сотник также добавил, что есть и те, кто собирает всё в одну ёмкость, потому что им нравится сортировать и раскладывать отходы прямо на базе, общаясь с другими.

«Всё индивидуально, нужно выбрать для себя. Но в первую очередь надо начать с небольшого количества вторсырья. Можно даже просто прийти к нам и посмотреть, как всё организовано. А потом, пропуская через себя, понять, какие виды отходов у вас образуются и как можно начать их собирать», – заключил гость программы.