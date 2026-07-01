Россиянам напомнили, как сохранить здоровье в жару

16:39, 01 июля 2026, ПАИ

Отказ от жирной пищи и алкоголя, соблюдение питьевого режима и лёгкая светлая одежда помогут легче перенести жаркую погоду. Такие рекомендации дал академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости.

По его словам, в жаркие дни лучше проводить время в прохладных помещениях или гулять в парках и скверах в утренние и вечерние часы. Он также посоветовал носить свободную одежду светлых тонов и внимательно следить за достаточным потреблением жидкости.

Кроме того, Онищенко рекомендовал отказаться от жирной пищи и алкоголя, подчеркнув, что в жару они создают дополнительную нагрузку на организм.

Особое внимание своему самочувствию, по словам академика, следует уделить людям с повышенным артериальным давлением. Им по возможности стоит избегать пребывания на улице в самые жаркие часы дня. Пожилым людям он также посоветовал не спешить с делами и, если есть возможность, оставаться дома в прохладе.