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Общество

В России вуз впервые отменил защиту дипломов из-за ИИ

Учёный совет Сочинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) принял решение отказаться от защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) для бакалавров, обучающихся по направлению «Юриспруденция». Нововведение затронет студентов наборов 2024, 2025 и 2026 годов, пишет kuban.kp.ru.

Фото: ПАИ

Как пояснили в вузе, традиционный формат диплома утратил оценочную ценность: современные нейросети способны в короткие сроки анализировать судебную практику и генерировать объёмные тексты. Вместо письменной работы выпускникам предстоит подтверждать квалификацию через решение практических задач и демонстрацию правового мышления.

«Главной задачей станет проверка способности выпускников принимать решения в сложных правовых ситуациях, анализировать нестандартные кейсы и применять знания на практике», – заявила исполняющая обязанности декана юридического факультета Елена Легостаева.

При этом официально ни один российский вуз пока не отменил дипломные работы – их написание и защита остаются обязательными согласно законодательству. Однако в мае – июне 2026 года тема стала предметом активных дискуссий на федеральном уровне.

27 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков допустил возможность отказа от письменных дипломов в пользу устных экзаменов. Он также сообщил, что доля сгенерированного нейросетями текста в студенческих ВКР за три года выросла с 9 % до 42 %, а на IT и экономических специальностях превысила 60 %. 29 июня на форуме «Технологии ИИ в высшем образовании» глава ведомства признал, что дипломные и курсовые работы перестали выполнять функцию проверки знаний.

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