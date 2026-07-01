В России вуз впервые отменил защиту дипломов из-за ИИ

17:01, 01 июля 2026, ПАИ

Учёный совет Сочинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) принял решение отказаться от защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) для бакалавров, обучающихся по направлению «Юриспруденция». Нововведение затронет студентов наборов 2024, 2025 и 2026 годов, пишет kuban.kp.ru.

Как пояснили в вузе, традиционный формат диплома утратил оценочную ценность: современные нейросети способны в короткие сроки анализировать судебную практику и генерировать объёмные тексты. Вместо письменной работы выпускникам предстоит подтверждать квалификацию через решение практических задач и демонстрацию правового мышления.

«Главной задачей станет проверка способности выпускников принимать решения в сложных правовых ситуациях, анализировать нестандартные кейсы и применять знания на практике», – заявила исполняющая обязанности декана юридического факультета Елена Легостаева.

При этом официально ни один российский вуз пока не отменил дипломные работы – их написание и защита остаются обязательными согласно законодательству. Однако в мае – июне 2026 года тема стала предметом активных дискуссий на федеральном уровне.

27 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков допустил возможность отказа от письменных дипломов в пользу устных экзаменов. Он также сообщил, что доля сгенерированного нейросетями текста в студенческих ВКР за три года выросла с 9 % до 42 %, а на IT и экономических специальностях превысила 60 %. 29 июня на форуме «Технологии ИИ в высшем образовании» глава ведомства признал, что дипломные и курсовые работы перестали выполнять функцию проверки знаний.