Владельцам iPhone рассказали, как вернуть уведомления в MAX
Пользователи iPhone могут вернуть уведомления о новых сообщениях и звонках в мессенджере MAX с помощью веб-версии сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.
Для этого необходимо открыть сайт web.max.ru в браузере Safari, добавить веб-версию приложения на главный экран устройства и авторизоваться. После этого пользователю останется разрешить отправку уведомлений во всплывающем окне.
Если приложение MAX уже установлено на смартфоне, при нажатии на уведомление система автоматически откроет его. Если приложения нет, откроется веб-версия мессенджера.
В компании отметили, что вся процедура занимает не более пяти минут. Аналогичным способом можно восстановить и уведомления о входящих звонках.
При этом пользователям, у которых приложение уже установлено, рекомендуют не удалять его и отключить функцию автоматической выгрузки неиспользуемых приложений в настройках iPhone. Повторно скачать MAX из App Store сейчас невозможно – в начале июня мессенджер был удалён из магазина приложений Apple.
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