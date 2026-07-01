Владельцам iPhone рассказали, как вернуть уведомления в MAX

17:16, 01 июля 2026, ПАИ

Пользователи iPhone могут вернуть уведомления о новых сообщениях и звонках в мессенджере MAX с помощью веб-версии сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

Для этого необходимо открыть сайт web.max.ru в браузере Safari, добавить веб-версию приложения на главный экран устройства и авторизоваться. После этого пользователю останется разрешить отправку уведомлений во всплывающем окне.

Если приложение MAX уже установлено на смартфоне, при нажатии на уведомление система автоматически откроет его. Если приложения нет, откроется веб-версия мессенджера.

В компании отметили, что вся процедура занимает не более пяти минут. Аналогичным способом можно восстановить и уведомления о входящих звонках.

При этом пользователям, у которых приложение уже установлено, рекомендуют не удалять его и отключить функцию автоматической выгрузки неиспользуемых приложений в настройках iPhone. Повторно скачать MAX из App Store сейчас невозможно – в начале июня мессенджер был удалён из магазина приложений Apple.