Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 6 млн рублей получат родительские комитеты из Псковской области на свои проекты

Почти шесть миллионов рублей получат родительские комитеты из Псковской области на реализацию своих проектов благодаря победе в третьем сезоне конкурса инициатив родительских сообществ, который проводит общество «Знание», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото пресс-службы Российского общества «Знание»

Всего денежные премии на реализацию инициатив получат 395 родительских комитетов из 71 субъекта РФ.

От Псковской области на конкурс подавали 34 заявки, из которых к экспертной оценке было допущено 28. Победителями стали пять проектов, на их реализацию выделено почти шесть миллионов рублей.

Гранты получат порховская средняя общеобразовательная школа № 1 с проектом «Оборудование единой военно-спортивной полосы препятствий» и естественно-математический лицей № 20 города Пскова с проектом «Энергия поколений: инженерная лаборатория».

Также в число лидеров вошли три псковских дошкольных учреждения: детский сад компенсирующего вида № 32 «Чебурашка» с проектом «Семейное путешествие с барсиком сквозь историю Пскова», детский сад комбинированного вида № 29 с проектом «Любятовфест – краеведческий семейный фестиваль» и детский сад комбинированного вида № 54 «Колобок» с проектом «Семейный клуб «7Я в деле».

Победители получат средства до 30 июля и смогут приступить к реализации проектов, которые необходимо воплотить в жизнь до 15 ноября. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения России.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






01 июля 2026

Руководитель проекта «Экобаза» Максим Сотник стал гостем «Серебряного дождя». Главное
01 июля 2026

Участок улицы Байкова отремонтируют в Пскове
01 июля 2026

Митинги, возложение цветов и уборка памятников: как в районах Псковской области почтили ветеранов
01 июля 2026

Представители правительства Псковской области оценили производственный потенциал ИК-6
01 июля 2026

Памятный митинг в Выбутах объединил ветеранов, военных и жителей округа
01 июля 2026

Почти 6 млн рублей получат родительские комитеты из Псковской области на свои проекты
01 июля 2026

Владельцам iPhone рассказали, как вернуть уведомления в MAX
01 июля 2026

Ремонт второго участка улицы Советской в Пскове начнут 2 июля

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...