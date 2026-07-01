Почти 6 млн рублей получат родительские комитеты из Псковской области на свои проекты

17:20, 01 июля 2026, ПАИ

Почти шесть миллионов рублей получат родительские комитеты из Псковской области на реализацию своих проектов благодаря победе в третьем сезоне конкурса инициатив родительских сообществ, который проводит общество «Знание», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Всего денежные премии на реализацию инициатив получат 395 родительских комитетов из 71 субъекта РФ.

От Псковской области на конкурс подавали 34 заявки, из которых к экспертной оценке было допущено 28. Победителями стали пять проектов, на их реализацию выделено почти шесть миллионов рублей.

Гранты получат порховская средняя общеобразовательная школа № 1 с проектом «Оборудование единой военно-спортивной полосы препятствий» и естественно-математический лицей № 20 города Пскова с проектом «Энергия поколений: инженерная лаборатория».

Также в число лидеров вошли три псковских дошкольных учреждения: детский сад компенсирующего вида № 32 «Чебурашка» с проектом «Семейное путешествие с барсиком сквозь историю Пскова», детский сад комбинированного вида № 29 с проектом «Любятовфест – краеведческий семейный фестиваль» и детский сад комбинированного вида № 54 «Колобок» с проектом «Семейный клуб «7Я в деле».

Победители получат средства до 30 июля и смогут приступить к реализации проектов, которые необходимо воплотить в жизнь до 15 ноября. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения России.