Ремонт второго участка улицы Советской в Пскове начнут 2 июля

17:12, 01 июля 2026, ПАИ

Ремонт второго участка улицы Советской в Пскове начнут 2 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

В связи с началом работ на участке улицы от Октябрьской площади до улицы Некрасова будет введено одностороннее движение.

При этом движение на участке от площади Победы до улицы Некрасова будет открытым.

Водителей просят заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.