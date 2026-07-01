Представители правительства Псковской области оценили производственный потенциал ИК-6

17:33, 01 июля 2026, ПАИ

Исправительную колонию № 6 УФСИН России по Псковской области с рабочим визитом посетили представители регионального правительства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области





В составе делегации – руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов, руководители региональных министерств социальной защиты, образования, спорта, транспорта и дорожного хозяйства, а также представитель «Псковпассажиравтотранса». Главная цель визита – знакомство с производственным потенциалом учреждения.

В сопровождении заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Андрея Одина и руководства ИК-6 гости осмотрели швейные и деревообрабатывающие цеха, участки автосервиса, производства сувенирной продукции, сборки медицинской мебели и другие объекты.

Для ознакомления с ассортиментом выпускаемой продукции была организована выставка изделий, изготовленных центром трудовой адаптации осуждённых.

Андрей Один подчеркнул, что взаимодействие с государственными и муниципальными структурами и бизнес-сообществом – одно из ключевых направлений деятельности УФСИН. «В результате этого сотрудничества открываются новые производственные участки, что способствует повышению уровня трудоустройства осуждённых. Это позволяет им выплачивать исковые обязательства перед потерпевшими», – подчеркнул он.

В завершение встречи представители регионального правительства и УФСИН обсудили перспективы совместной работы.