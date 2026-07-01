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Общество

Памятный митинг в Выбутах объединил ветеранов, военных и жителей округа

Памятный митинг прошёл у мемориала в деревне Выбуты 1 июля, в День ветеранов боевых действий, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Псковского муниципального округа.

  • Торжественный митинг
    Фото: пресс-служба администрации Псковского муниципального округа
  • Торжественный митинг
    Фото: пресс-служба администрации Псковского муниципального округа
  • Торжественный митинг
    Фото: пресс-служба администрации Псковского муниципального округа
  • Торжественный митинг
    Фото: пресс-служба администрации Псковского муниципального округа
  • Торжественный митинг
    Фото: пресс-служба администрации Псковского муниципального округа
  • Торжественный митинг
    Фото: пресс-служба администрации Псковского муниципального округа
  • Торжественный митинг
    Фото: пресс-служба администрации Псковского муниципального округа
  • Торжественный митинг
    Фото: пресс-служба администрации Псковского муниципального округа
  • Торжественный митинг
    Фото: пресс-служба администрации Псковского муниципального округа

Память павших героев почтили первый заместитель главы администрации Псковского округа Артём Иванов, заместитель главы Татьяна Васильева, начальник территориального отдела «Тямша» Ольга Александрова. Среди почётных гостей был ветеран СВО, кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу» Максим Андреев, а также социальные координаторы государственного фонда «Защитники Отечества», представители районных советов ветеранов и Союза пенсионеров. В мероприятии также приняли участие военнослужащие, школьники и местные жители.

Собравшиеся возложили венки и цветы к подножию монумента, почтив память павших защитников Отечества минутой молчания.

Торжественный митинг по случаю Дня ветеранов боевых действий сегодня также прошёл в Великих Луках. Отметим, сегодня вся Псковская область отмечает День ветеранов боевых действий. Памятную дату в регионе отмечают с 2024 года.

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