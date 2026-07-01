Митинги, возложение цветов и уборка памятников: как в районах Псковской области почтили ветеранов

17:59, 01 июля 2026, ПАИ

В День ветеранов боевых действий, 1 июля, в Псковской области прошли памятные мероприятия – митинги, возложения цветов и акции по благоустройству мемориалов. Об этом ПАИ сообщили в редакциях районных газет. В разных населённых пунктах ветераны, представители администраций, общественных организаций и местные жители почтили память защитников Отечества.



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»









В Великих Луках торжественный митинг состоялся у памятника воинам-интернационалистам, сообщили в редакции газеты «Великолукская правда. Новости». Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Щеблыкина отметила, что Россия несёт особую миссию – хранить семейные ценности, традиции и веру, а защитники в разные годы были самоотверженны, мужественны и любят свою Родину.

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Великих Луках Михаил Бразин подчеркнул важность сохранения исторической справедливости и преемственности поколений, напомнив о необходимости помнить участников всех боевых действий и подвиг тех, кого уже нет с нами.



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»











В Острове волонтёры центра добровольчества и «Молодой гвардии Единой России» вместе с местными жителями приняли участие в памятном мероприятии. Сотрудники центра культуры «Юбилейный» рассказали о памятной дате, напомнили о боевой истории и локальных конфликтах.

Как сообщили в редакции газеты «Островские вести», добровольцы почтили память воинов-интернационалистов минутой молчания и зажгли свечи у Вечного огня.

«Возложение цветов к памятным местам – это дань памяти каждому герою, отданная без слов. Спасибо вам, дорогие островичи, за память о защитниках нашей Родины и внимание!» – обратились ведущие к присутствующим по окончании церемонии.



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»









В Стругокрасненском муниципальном округе сотрудники администрации во главе с заместителем главы Ольгой Васильевой, председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева, ветераны боевых действий Анатолий Банаев и Владимир Кухновец привели в порядок памятник погибшему в Чечне в составе 6-й роты Владимиру Ислентьеву в деревне Пятчино: скосили траву в аллее, убрали территорию, очистили и помыли памятник и знак.

«Это малая часть наших дел, с помощью которых мы выражаем свою глубокую благодарность всем, кто оставил свою жизнь ради мирного неба. Наша главная задача – пронести эту память сквозь года», – отметили в районной газете «Струги».

Также в округе прошёл митинг у мемориального комплекса героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы и военнослужащим, погибшим при исполнении долга.

Во всех мероприятиях участники почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалам.