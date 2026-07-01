Участок улицы Байкова отремонтируют в Пскове

18:10, 01 июля 2026, ПАИ

Проезд от улицы Байкова (между домами № 11, 13, 15) к улице Михайловской отремонтируют в Пскове. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

Дорожники устанавливают бортовой камень и готовят основание под тротуары. Далее им предстоит отфрезеровать старое дорожное покрытие и уложить новый асфальт.

«Благодаря этим мероприятиям станет удобнее и пешеходам, и автомобилистам – а это напрямую влияет на повседневную жизнь жителей района», – отметил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что в Корытовском лесопарке в Пскове началось масштабное благоустройство.