Участок улицы Байкова отремонтируют в Пскове
Проезд от улицы Байкова (между домами № 11, 13, 15) к улице Михайловской отремонтируют в Пскове. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в своём канале в мессенджере MAX.
Дорожники устанавливают бортовой камень и готовят основание под тротуары. Далее им предстоит отфрезеровать старое дорожное покрытие и уложить новый асфальт.
«Благодаря этим мероприятиям станет удобнее и пешеходам, и автомобилистам – а это напрямую влияет на повседневную жизнь жителей района», – отметил Борис Елкин.
Ранее сообщалось, что в Корытовском лесопарке в Пскове началось масштабное благоустройство.
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