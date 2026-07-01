Пскович Игорь Пучков завоевал серебро на чемпионате России по гребле

17:16, 01 июля 2026, ПАИ

Псковский спортсмен, председатель Псковской региональной общественной организации ветеранов СВО Игорь Пучков занял второе место на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ среди лиц с ПОДА, который проходит в Воронежской области. Об этом пишет газета «Псковская провинция».

Дистанцию 200 метров на одиночной байдарке он завершил вторым.

Всего борьбу за медали на чемпионате ведут около 40 спортсменов из 12 регионов страны. Среди участников – серебряный призёр Паралимпийских игр, многократный призёр чемпионатов мира Леонид Крылов (Москва), бронзовый призёр Паралимпийских игр, чемпионка и многократный призёр чемпионатов мира Лариса Волик (Краснодарский край), призёры чемпионатов мира Надежда Андреева (Санкт-Петербург), Игорь Коробейников (Москва) и Александр Ильичев (Нижегородская область).

«Теперь готовлюсь к международным соревнованиям – «Кубку доброй воли» по гребле на байдарках и каноэ, который пройдёт в Москве с 2 по 6 сентября», – поделился Игорь Пучков.