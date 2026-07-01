Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Пскович Игорь Пучков завоевал серебро на чемпионате России по гребле

Псковский спортсмен, председатель Псковской региональной общественной организации ветеранов СВО Игорь Пучков занял второе место на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ среди лиц с ПОДА, который проходит в Воронежской области. Об этом пишет газета «Псковская провинция».

Фото здесь и далее предоставил Игорь Пучков

Дистанцию 200 метров на одиночной байдарке он завершил вторым.

Всего борьбу за медали на чемпионате ведут около 40 спортсменов из 12 регионов страны. Среди участников – серебряный призёр Паралимпийских игр, многократный призёр чемпионатов мира Леонид Крылов (Москва), бронзовый призёр Паралимпийских игр, чемпионка и многократный призёр чемпионатов мира Лариса Волик (Краснодарский край), призёры чемпионатов мира Надежда Андреева (Санкт-Петербург), Игорь Коробейников (Москва) и Александр Ильичев (Нижегородская область).

«Теперь готовлюсь к международным соревнованиям – «Кубку доброй воли» по гребле на байдарках и каноэ, который пройдёт в Москве с 2 по 6 сентября», – поделился Игорь Пучков.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






01 июля 2026

Пскович Игорь Пучков завоевал серебро на чемпионате России по гребле
01 июля 2026

Псковичи завоевали четыре медали на чемпионате России по бадминтону для лиц с ПОДА
30 июня 2026

Псковичи стали лучшими на Кубке России по ралли «Белые ночи»
29 июня 2026

Серебряные медали завоевала сборная Псковской области на первенстве России по практической стрельбе
29 июня 2026

Псковский спортсмен Вадим Морозов представит регион на чемпионате России по парагребле
29 июня 2026

Псковские спортсменки привезли четыре медали с первенства России по грэпплингу
28 июня 2026

В Пскове прошёл турнир по мини-футболу на кубок Героя России иерея Антония Савченко
28 июня 2026

Юрий Сорокин на съезде ЕР: У псковского спорта хорошие перспективы

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...