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Общество

Проблемы с доступом к интернету наблюдаются у пользователей оператора «Март» ​в Себеже и Великих Луках

Псковский оператор связи «Март» сообщил об отключении оборудования в Себеже и Великих Луках. Информация опубликована в официальной группе оператора.

Фото: ПАИ

В редакцию ПАИ поступили жалобы на проблемы с доступом в интернет от жителей Себежа, Великих Лук и Невеля. Согласно официальному комментарию оператора, в Себеже не отвечает оборудование в нескольких домах на улицах 7 Ноября, Челюскинцев, Красноармейской, Ленинской и Пролетарской.

В Великих Луках обесточено оборудование в части домов на улицах Дворецкой, Корниенко, Ленина, Лизы Чайкиной, Розы Люксембург, набережных Александра Матросова и Новослободской, улицах Рабочей, Садовой, Сибирцева, Стадионной, Ставского, Винатовского, Зелёной и Маршала Жукова.

Сроки устранения отключений не называются. «Март» предоставляет услуги доступа в интернет и телевидение физическим и юридическим лицам в Великих Луках, Новосокольниках, Невеле и Себеже.

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