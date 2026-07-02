Псковские полицейские и общественники поучаствовали в проекте «Истоки.Школа»

23:23, 02 июля 2026, ПАИ

На базе Паломнического центра «Дом паломника» в городе Печоры Псковской области состоялась встреча сотрудников полиции и членов Общественного совета при УМВД России по Псковской области с участниками Всероссийского молодежного историко-культурного форума «Истоки. Школа» проекта Росмолодёжь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Главной темой диалога стала профилактика экстремизма и противодействие деструктивным проявлениям в молодежной среде. Ключевым событием дня стала сессия «Формирование решений. Проблемная лаборатория «Путь ребёнка»». В ходе пленарной части гости форума – полицейские и общественники – разъяснили педагогам современные угрозы экстремизма, формы его проявления и строгую ответственность за участие в противоправных деяниях.

Особое внимание было уделено деятельности деструктивных групп в социальных сетях и мессенджерах, которые оказывают разрушительное влияние на несовершеннолетних.

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области, председатель регионального совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Мария Тучак выступила перед молодыми преподавателями с интерактивной презентацией, поделившись реальными кейсами, которые помогут педагогам выстраивать эффективную работу с подростками в современных реалиях.

Отметим, форум проходит в рамках смены «Воспитание», объединившей свыше 100 молодых специалистов со всей России: педагогов, наставников и экспертов по работе с детьми.