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Общество

«Ласточка» из Пскова в Петербург станет ещё быстрее

Меры по повышению безопасности на железнодорожных переездах, а также вопросы развития сопутствующей инфраструктуры обсудили в рамках заседания межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, которая прошла в правительстве Псковской области. Видео заседания опубликовано в канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX.

Фото: ПАИ

Одним из результатов планируемых работ станет сокращение времени в пути поезда «Ласточка» на маршруте Псков – Санкт‑Петербург: за счёт ремонта ряда объектов его удастся уменьшить на десять минут уже в текущем году.

Ранее сообщалось, что меры по снижению аварийности на дорогах обсудили в Псковской области.

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