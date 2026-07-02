«Ласточка» из Пскова в Петербург станет ещё быстрее

21:59, 02 июля 2026, ПАИ

Меры по повышению безопасности на железнодорожных переездах, а также вопросы развития сопутствующей инфраструктуры обсудили в рамках заседания межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, которая прошла в правительстве Псковской области. Видео заседания опубликовано в канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX.

Одним из результатов планируемых работ станет сокращение времени в пути поезда «Ласточка» на маршруте Псков – Санкт‑Петербург: за счёт ремонта ряда объектов его удастся уменьшить на десять минут уже в текущем году.

Ранее сообщалось, что меры по снижению аварийности на дорогах обсудили в Псковской области.