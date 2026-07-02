Михаил Ведерников: Вместе мы можем поддержать наших бойцов и помочь найти дело по душе

22:21, 02 июля 2026, ПАИ

Профтур для участников СВО организовали министерство транспорта и филиал фонда «Защитники Отечества» в регионе по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Профтур организован на базе «Псковпассажиравтотранса», сообщил глава региона в своём канале в MAX.

Ветеранам показали инфраструктуру транспортного предприятия, рассказали о современных автобусах, поступивших в автопарк, и, конечно, о рабочих местах, условиях и социальных гарантиях.

Для тех, кто примет решение трудоустроиться в транспортной отрасли, предусмотрено полное сопровождение на всех этапах – от подачи документов до адаптации.

«Подобные встречи проходят на разных предприятиях региона раз в квартал, в том числе по запросам ветеранов. Вместе мы можем поддержать наших бойцов и каждому помочь найти дело по душе», – подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что шесть выпускников программы «Герои земли Псковской» получили новые должности.