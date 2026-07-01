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Время неожиданностей и ошибок: чего ждать от июля

Июль – месяц ретроградного Меркурия и полнолунных энергий. Он не про рывки и мгновенные победы, а про осознанность, работу над ошибками и возврат к прошлому опыту. Хотите избежать удара граблями по лбу – действуйте обдуманно. Чего ещё ждать от второго месяца лета – в прогнозе астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Фото: ПАИ

Месяц начинается на энергиях полнолуния, которое произошло в финале июня, 30-го числа. Напомню, что полнолуние (несколько дней до и после) – это период, когда всё происходящее в вашей жизни ярко видно и максимально проявлено. Нынешнее полнолуние делает акцент на вопросах семьи и карьеры и на поиске баланса между этими двумя сферами, а также отдельно подсвечивает ситуации, в которых вы действуете неверно. Если вам что-то не нравится или настораживает в происходящем, срочно меняйте свой modus operandi. Тем более что практически весь июль, до 24-го числа, Меркурий находится в ретроградном движении и как раз склоняет нас делать работу над ошибками. И если вы не подойдёте к процессу осознанно, риски удара граблями по лбу вырастают кратно.

Главное, что стоит помнить про ретроградный Меркурий: любые договорённости, достигнутые в этот период, не будут окончательными и потом потребуют пересмотра, а новые проекты потребуют доработки. Это время возврата к прошлому, чтобы переоценить опыт, исправить ошибки, попробовать ещё раз.

Обычно ретроградный Меркурий замедляет и подтормаживает все процессы – особенно это будет заметно в период с 14 по 24 июля. Форсировать какие-то процессы здесь – только выбиваться из сил и разочаровываться. Лучше подождать конца месяца, когда картина будет более благоприятной.

А самое начало июля – очень динамичное, чреватое сильным информационным шумом, неожиданными поворотами в актуальных процессах: вероятны внезапные напряжённые и аварийные ситуации. Аккуратнее, если вы любите экстрим. Особенно опасен в этом смысле период с 3 по 10 июля. Будет много сбоев в работе транспорта и техники, а окружающие могут чудить и удивлять неожиданными решениями и заявлениями. Положительный момент: неожиданные дерзкие авантюрные поступки, где-то даже на грани фола, могут привести к благоприятному результату. Но чтобы решиться на них, нужны не только уверенность и кураж, но и трезвый и точный расчёт. «Не уверен – не обгоняй».

В июле, особенно после 9-го числа, люди будут менее охотно расставаться с деньгами. Станут более сдержанны, расчётливы в тратах и чувствах. В отношениях на первый план выходит не романтизм, а прагматизм. Если вашим отношениям не хватает искры, в июле разжечь её будет довольно сложно. Лучше делать акцент на заботе и поддержке. В деловых отношениях имеет смысл наладить старые связи и возобновить прерванные контакты, если они в прошлом были продуктивны.

Новолуние 14 июля может добавить пессимизма, усталости и уныния. Постарайтесь поддержать и не перегружать себя в эти дни. Организм переходит в режим энергосбережения. Новолуние – это старт новой месячной программы, поэтому не стоит зацикливаться на негативном состоянии. Лучше подумать о том, что может быть вашим ресурсом и где взять недостающее. Будьте особенно внимательны к себе, если есть хронические проблемы со здоровьем. В районе этого новолуния есть риск обострения. Особенно уязвимы суставы, кости, дыхательная система и руки.

Сил и оптимизма прибавится к концу месяца, когда Солнце перейдёт в знак Льва и соединится с Юпитером. Особенно благоприятны самые последние дни июля. Всё самое важное лучше планировать на этот период, но быстрых результатов всё равно ждать не стоит. Людям, родившимся в самом начале знаков Льва, Стрельца и Овна, может улыбнуться неожиданная удача и открыться хорошие возможности. Все остальные рискуют переоценить свои силы и возможности.

В целом июль не очень подходит для больших серьёзных стартов, особенно если вы не уверены в достаточности своих сил и ресурсов. Лучше сосредоточиться на текущих процессах и подождать более благоприятного периода. Прекрасно, если в июле у вас есть возможность уйти в отпуск и отдохнуть.

Мнение редакции может не совпадать с мнением отдельных авторов и колумнистов.

Наталья Баранова
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