Михаил Ведерников: Дефицита топлива в регионе в строгом смысле слова нет

20:51, 01 июля 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разъяснил ситуацию с топливом в регионе. Видеообращение к жителям региона он опубликовал в своём канале в MAX.

По словам главы региона, у большинства топливных сетей, работающих в Псковской области, есть значительный запас горючего. «Дефицита топлива в строгом смысле слова нет. У большинства сетевиков, представленных в Псковской области, есть значительный запас», – сказал глава региона.

При этом компании вынуждены ограничивать продажи в рамках суточной нормы – она обусловлена действующей логистикой и объёмом парка бензовозов.

Ограничения введены также для того, чтобы не допустить спекуляций и обеспечить стабильное снабжение жизненно важных сфер. Компании рассчитывают постепенно выровнять ситуацию.

Ранее сообщалось, что заседание оперативного штаба Псковской области прошло в правительстве Псковской области.