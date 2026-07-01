Михаил Ведерников: Дефицита топлива в регионе в строгом смысле слова нет
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разъяснил ситуацию с топливом в регионе. Видеообращение к жителям региона он опубликовал в своём канале в MAX.
По словам главы региона, у большинства топливных сетей, работающих в Псковской области, есть значительный запас горючего. «Дефицита топлива в строгом смысле слова нет. У большинства сетевиков, представленных в Псковской области, есть значительный запас», – сказал глава региона.
При этом компании вынуждены ограничивать продажи в рамках суточной нормы – она обусловлена действующей логистикой и объёмом парка бензовозов.
Ограничения введены также для того, чтобы не допустить спекуляций и обеспечить стабильное снабжение жизненно важных сфер. Компании рассчитывают постепенно выровнять ситуацию.
Ранее сообщалось, что заседание оперативного штаба Псковской области прошло в правительстве Псковской области.
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