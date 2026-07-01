Жизнеобеспечивающие сферы должны быть надёжно снабжены топливом – Михаил Ведерников

21:11, 01 июля 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разъяснил приоритеты в работе с топливным обеспечением региона. Ситуацию с топливом глава региона разъяснил в опубликованном видео, которое разместил в своём канале в мессенджере MAX.

Глава области подчеркнул, что главная задача – сохранить жизни и здоровье жителей, обеспечить безопасность и полноценную работу экономики, чтобы люди могли без проблем решать повседневные вопросы.

Совместно с топливными компаниями власти договорились о ключевых мерах: всегда оставлять резерв топлива для жизненно важных сфер, а также обеспечивать отпуск горючего в тару для фермеров.

«Жизнеобеспечивающие сферы должны быть надёжно обеспечены топливом и работать без перебоев в любое время. Нельзя забывать и про сезон полевых работ. Недопустима ситуация, в которой паникёры и спекулянты лишат наших фермеров возможности спокойно закупаться топливом и работать», – подчеркнул глава региона.

По словам главы региона, у большинства топливных сетей, работающих в Псковской области, есть значительный запас горючего.