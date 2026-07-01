Жизнеобеспечивающие сферы должны быть надёжно снабжены топливом – Михаил Ведерников
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разъяснил приоритеты в работе с топливным обеспечением региона. Ситуацию с топливом глава региона разъяснил в опубликованном видео, которое разместил в своём канале в мессенджере MAX.
Глава области подчеркнул, что главная задача – сохранить жизни и здоровье жителей, обеспечить безопасность и полноценную работу экономики, чтобы люди могли без проблем решать повседневные вопросы.
Совместно с топливными компаниями власти договорились о ключевых мерах: всегда оставлять резерв топлива для жизненно важных сфер, а также обеспечивать отпуск горючего в тару для фермеров.
«Жизнеобеспечивающие сферы должны быть надёжно обеспечены топливом и работать без перебоев в любое время. Нельзя забывать и про сезон полевых работ. Недопустима ситуация, в которой паникёры и спекулянты лишат наших фермеров возможности спокойно закупаться топливом и работать», – подчеркнул глава региона.
По словам главы региона, у большинства топливных сетей, работающих в Псковской области, есть значительный запас горючего.
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