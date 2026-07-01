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Общество

Масштабный субботник провели на Талабских островах

Глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова с рабочим визитом посетила Талабские острова. В ходе рабочей поездки вместе с сотрудниками администрации и территориального отдела она обошла территории, пообщалась с местными жителями и зафиксировала их обращения. Об итогах визита она рассказала в своём канале в MAX.

  • Рабочий визит
    Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX
  • Рабочий визит
    Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX
  • Рабочий визит
    Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX

Островитяне, занятые в торговле, подняли вопрос о предоставлении в аренду мест на будущей специально оборудованной площадке «Талабская ярмарка» – работы над проектом стартуют в ближайшее время. Глава округа поручила детально проработать этот вопрос. Также поставлена задача подобрать место для контейнера по сбору ТКО рядом с ярмарочной площадкой. Проблема складирования, хранения и вывоза твёрдых коммунальных отходов с островов остаётся столь же актуальной, как и на других территориях округа.

В рамках поездки прошёл масштабный субботник. В уборке территорий приняли участие большинство прибывших сотрудников, в том числе заместители главы округа Артём Иванов и Татьяна Забелина, а также руководитель ЦРТДМ Фёдор Леонов. Депутаты Собрания Сергей Недокус и Александр Николаев занимались покосом травы на муниципальной территории – работы по уходу за общественными пространствами островов будут продолжены.

Параллельно заместитель главы округа Татьяна Васильева работала в ТИЦ с группой школьников из семей участников СВО. Практика организации отдыха ребят на Талабах, начатая в прошлом году, продолжается: для детей проводят экскурсии, мастер‑классы и интерактивные программы – поездки оставляют у ребят положительные впечатления.

Свой вклад в благоустройство внесли и представители Совета ветеранов района – они провели работы по озеленению. Напомним, в прошлом году ветераны уже участвовали в подобной акции: высаживали цветы из своих палисадников на островные клумбы. Эта инициатива – важный вклад старшего поколения в сохранение уникального облика территории.

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