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Общество

Пять проектов Псковской области победили в конкурсе инициатив родительских сообществ от «Знания

Подведены итоги третьего сезона конкурса инициатив родительских сообществ, который проводит Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. Денежные премии на реализацию своих инициатив получат 395 родительских комитетов образовательных организаций из 71 субъекта Российской Федерации. Среди них пять проектов от представителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-службп Российского общества «Знание»

Всего от Псковской области на конкурс подано 34 заявки, допущено к экспертной оценке 28. Победителями стали пять проектов, на их реализацию выделено почти шесть миллионов рублей.

Денежные гранты получат средняя общеобразовательная школа № 1 Порхова с проектом «Оборудование единой военно-спортивной полосы препятствий» и естественно-математический лицей № 20 столицы региона с проектом «Энергия поколений: инженерная лаборатория».

В список лидеров также вошли три псковских дошкольных учреждения. В детском саду компенсирующего вида № 32 «Чебурашка» реализуют проект «Семейное путешествие с Барсиком сквозь историю Пскова», в детском саду комбинированного вида № 29 – проект «Любятовфест – краеведческий семейный фестиваль», в детском саду комбинированного вида № 54 «Колобок» – проект «Семейный клуб «7Я в деле“».

Всего по итогам третьего сезона конкурса родкомы образовательных учреждений России получат денежные гранты на общую сумму почти 400 миллионов рублей

Организации получат средства до 30 июля и смогут приступить к реализации своих проектов. Воплотить инициативы в жизнь необходимо до 15 ноября.

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