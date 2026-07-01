Размер регионального сертификата при рождении ребёнка увеличили в Псковской области

22:34, 01 июля 2026, ПАИ

В Псковской области власти приняли решение об увеличении в два раза размера регионального сертификата для семей, в которых рождаются дети. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своём канале в MAX.

С 1 июля номинал составит не пять, а десять тысяч рублей. Мера направлена на дополнительную поддержку родителей в первый период жизни малыша.

Сертификат можно реализовать у организаций-партнёров региональной акции, приобретая самые необходимые товары: одежду, средства гигиены, коляску, кроватку и другие детские принадлежности.

«И, конечно, по-прежнему мы вручаем памятные медали «Рождённому на Псковской земле». Уверен, они хранятся во многих псковских семьях. Мы делаем всё, чтобы появление малышей стало самым радостным событием, а ежедневные заботы – лёгкими и приятными», – добавил Михаил Ведерников.