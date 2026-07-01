Как выхаживают новорождённых ежат, рассказали в «Птичьем дворике»

22:58, 01 июля 2026, ПАИ

Специалисты подворья «Птичий дворик» в Псковском округе рассказали, как выхаживают новорождённых ежат. Видео «инструктажа» опубликовано в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

По словам специалистов, кормление – основной и трудоёмкий процесс. Действия нужно выполнять не только правильно, но и с периодичностью два часа. Как пояснили специалисты, удобнее всего давать молоко малышу с помощью инсулинового шприца, у которого небольшой объем цилиндра. «Маленького ёжонка выкармливаем с инсулинового шприца, так удобнее. Потоньше немножко. Трубочка, и помягче молоко идёт. Они не захлёбываются», – рассказала Оксана Мельниченко.

Не менее важен и последующий уход. Так, ёжонку после еды делают массаж живота – «по часовой стрелке», как положено всем новорождённым. Такая процедура помогает избежать проблем с пищеварением, отметили в подворье.