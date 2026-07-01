Оксана Филиппова участвует в Форуме женщин Севера в Москве

23:22, 01 июля 2026, ПАИ

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова представляет регион на Форуме женщин Севера, который проходит в национальном центре «Россия» в Москве. Об этом глава муниципалитета сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пленарное заседание форума открыла председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Среди участников – министры здравоохранения и культуры РФ Михаил Мурашко и Ольга Любимова, статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, представители ВАРМСУ и другие официальные лица.

В форуме участвуют более 800 женщин – представительниц региональных и муниципальных властей, общественных организаций, сфер образования, здравоохранения, культуры и бизнеса. Особое внимание уделено секции «Диалог женщин – глав муниципалитетов»: на ней обсудили инициативы, которые лягут в основу достижения национальных целей развития страны.

«Предложения, озвученные на форуме, как отметила на финальном заседании член Совета Федерации Галина Карелова, в ближайшем будущем станут законотворческими нормами национальной стратегии в различных сферах деятельности и развития территорий регионов», – рассказала Оксана Филиппова.