Ливни прогнозируются в Псковской области 2 июля

23:52, 01 июля 2026, ПАИ

Ливни ожидаются в течение ночи и днем 2 июля на территории Псковской области. Об этом сообщается в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону в мессенджере MАХ.

Ливни прогнозируются местами по Псковской области, преимущественно по югу области.

«Будьте внимательны и осторожны! Телефон вызова экстренных служб 112», – напомнили жителям региона.