В Пскове ликвидировали аварию на центральном канализационном коллекторе
В Пскове устранили аварию на одном из центральных канализационных коллекторов на улице Ипподромной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе горводоканала.
Провал дорожного покрытия в месте расположения коллектора обнаружили в воскресенье, 21 июня. Коллектор, обслуживающий значительную часть города, работал с незначительным превышением объёма стоков.
Для ремонта потребовалась раскопка глубиной около пяти метров; специалисты также подготовили оборудование для экстренной откачки стоков. В ходе работ заменили четыре метра трубы диаметром 800 мм – после этого нормальная работа коллектора была восстановлена.
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