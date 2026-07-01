В Пскове ликвидировали аварию на центральном канализационном коллекторе

23:47, 01 июля 2026, ПАИ

В Пскове устранили аварию на одном из центральных канализационных коллекторов на улице Ипподромной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе горводоканала.

Провал дорожного покрытия в месте расположения коллектора обнаружили в воскресенье, 21 июня. Коллектор, обслуживающий значительную часть города, работал с незначительным превышением объёма стоков.

Для ремонта потребовалась раскопка глубиной около пяти метров; специалисты также подготовили оборудование для экстренной откачки стоков. В ходе работ заменили четыре метра трубы диаметром 800 мм – после этого нормальная работа коллектора была восстановлена.