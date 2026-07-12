Александр Котов поздравил работников почты с профессиональным праздником

12:44, 12 июля 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов «Почты России» с Днём российской почты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

В своём поздравлении спикер регионального парламента назвал почтовое отделение не просто логистическим пунктом, а важнейшим социальным институтом, особенно для сельских территорий Псковской области.

Особые слова благодарности Александр Котов адресовал почтальонам, работающим в глубинке. Он отметил, что в любую погоду они выходят на маршруты, чтобы доставить землякам долгожданные письма или пенсии.

«Это требует немалых физических сил, самоотдачи и терпения, но именно благодаря вашему труду почта остаётся востребованной, а жители даже самых отдалённых уголков чувствуют себя частью большого мира», – подчеркнул спикер.

Председатель Законодательного Собрания поблагодарил почтовиков за нелёгкий труд и преданность делу.