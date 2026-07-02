Судить о погоде по поведению пчёл советует народный календарь

07:19, 02 июля 2026, ПАИ

Память святого Зосимы отмечает православная церковь сегодня, 2 июля, пишет calend.ru.

В русском народном календаре несколько дней Зосимы, и все они связаны с пчёлами. На июльского Зосиму пчёлы начинают заносить мёд в ульи и заливать соты. Поэтому пчельники старались попусту не беспокоить насекомых и, проходя мимо улья, произносили: «Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся – медок неси!»

Пчёл на Руси почитали всегда. «Пчела – божья угодница, доставляет воск на свечи», «Пчела жалит только грешника», «Для пчелы всякий урок легок»; «Пчёл разорить – что человека убить», – говорили в народе.

Также существовали особые приметы: если пчёлы летят к ульям, то скоро начнётся дождь, а если сидят на стенках – будет сильная жара.

Кроме того, в этот день нередко вспоминали святого Иова. Этому праведнику было принято молиться об избавлении от несправедливой обиды и всяческих наговоров.