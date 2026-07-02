Кто может досрочно выйти на пенсию, объяснили в Соцфонде

07:55, 02 июля 2026, ПАИ

Кто имеет право на досрочный выход на пенсию, объяснили в Социальном фонде России. Об этом пишет РИА Новости.

Досрочно выйти на пенсию в 57 лет могут многодетные матери, родившие трёх детей и воспитавшие их до 8 лет. Если у женщины четверо детей, она может выйти на пенсию в 56 лет, пояснили в Соцфонде.

Также на досрочный выход на пенсию в 50 лет могут претендовать мамы, которые воспитывают пять и более детей. Обязательным условием является воспитание каждого ребёнка минимум до достижения им возраста восьми лет.

Кроме того, жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий могут оформить страховую пенсию на пять лет раньше установленного возраста. При этом для выхода на пенсию необходимо официально проработать минимум 15 лет и накопить не менее 30 пенсионных баллов.

Педагоги, медицинские и творческие работники также имеют право на досрочную пенсию. Пенсия назначается через пять лет после того, как педагоги отработают минимум 25 лет, а врачи – 25 или 30 лет в зависимости от местности.