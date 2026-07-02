Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области

07:33, 02 июля 2026, ПАИ

Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области. Сообщение об этом разместили в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.

На территории Псковской области возможны ограничения интернета и мобильной связи.

При обнаружении обломков жителям рекомендуют не приближаться к ним и сообщить по телефону 112.

Ранее режим беспилотной опасности объявили 2 июля около часа ночи.