Одностороннее движение сегодня введут на втором участке улицы Советской в Пскове

08:19, 02 июля 2026, ПАИ

Ремонт второго участка улицы Советской в Пскове начнётся сегодня, 2 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Одностороннее движение будет введено на участке улицы от Октябрьской площади до улицы Некрасова.

При этом участок от площади Победы до улицы Некрасова откроют для движения.

Водителей просят заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.