Сокращает ли отсутствие обеда рабочий день, разъяснил юрист

08:42, 02 июля 2026, ПАИ

Может ли работник уйти пораньше, если не воспользовался обеденным перерывом в середине дня, рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

По его словам, если режим рабочего времени предусматривает возможность для работника использовать перерыв на обед в удобное для него время, то теоретически работник может перенести перерыв на конец рабочего дня, сократив рабочий день.

«Однако, как правило, работодатели устанавливают точное время, когда работник может воспользоваться своим законным правом на обеденный перерыв», – приводит слова юриста РИА Новости.

В этом случае всё зависит от того, что указано в правилах внутреннего трудового распорядка и условиях трудового договора.

«Режим рабочего времени, в частности, должен предусматривать время предоставления перерыва для отдыха и питания (обеденный перерыв) и его продолжительность», – отметил Александр Южалин.

Он добавил, что работник должен воспользоваться обеденным перерывов строго во время, предусмотренное режимом. «Использование перерыва на обед в иное время допустимо только при согласовании с работодателем», – заключил юрист.