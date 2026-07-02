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Митрополит Тихон отмечает день рождения

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) отмечает день рождения сегодня, 2 июля. Ему исполнилось 68 лет. Кроме того, владыка отмечает 35-летие монашеского пострига.

Фото: ПАИ

Напомним, что с 14 мая 2018 года по 11 октября 2023 года Тихон занимал пост главы Псковской митрополии. Он также является почётным гражданином Псковской области – это звание ему присвоили в ноябре 2023 года.

Митрополит Тихон (в миру Георгий Шевкунов) родился 2 июля 1958 года в Москве. В 1982 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии по специальности «литературная работа». В том же году пришёл в Псково-Печерский монастырь трудником, затем послушником.

В июле 1991 года в Донском ставропигиальном монастыре Москвы пострижен в монашество с именем Тихон в честь святителя Тихона, патриарха Московского. В том же году патриархом Алексием II рукоположен во иеродиакона и во иеромонаха.

В 1993 году назначен настоятелем московского подворья Псково-Печерского монастыря, которое расположилось в стенах бывшего Сретенского монастыря. В 2004 году экстерном окончил Сретенскую духовную семинарию.

С 31 мая 2010 года – руководитель комиссии по взаимодействию Русской православной церкви с музейным сообществом, с 22 марта 2011 года – член Высшего церковного совета Русской православной церкви.

29 февраля 2012 года патриарх Кирилл совершил чин поставления архимандрита Тихона во игумена Сретенского монастыря и вручил ему игуменский посох.

Решением Священного синода от 22 октября 2015 года избран викарием Московской епархии с титулом «Егорьевский». Решением Священного синода от 15 июля 2016 года назначен председателем Патриаршего совета по культуре.

14 мая 2018 года решением Священного синода назначен правящим архиереем Псковской епархии, главой Псковской митрополии с сохранением за ним должности председателя Патриаршего совета по культуре. 14 июля 2018 года назначен священноархимандритом и игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря и священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря.

11 октября 2023 года назначен митрополитом Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии, с освобождением его от управления Псковской митрополией и от сопутствующих должностей в Псковской епархии и «выражением благодарности за понесённые труды».

Митрополит Тихон известен и как автор книги «Несвятые святые» и другие рассказы» (2011), сборника реальных историй из жизни Псково-Печерского монастыря.

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