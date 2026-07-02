Магнитная буря средней силы накроет Псковскую область 3 июля
Магнитная буря средней силы (категории G2) накроет Псковскую область в ночь на 3 июля, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Нынешнее событие – прямое продолжение активной серии возмущений геомагнитного поля. Как сообщала ранее лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, его причиной стала ночная вспышка на Солнце.
Изначально сообщалось, что фронт от вспышечного взрыва придёт к планете уже 2 июля в диапазоне от 21:00 до 24:00 по московскому времени.
В Пскове возмущение геомагнитного поля начнётся 3 июля около полуночи, а в 03:00 начнётся магнитная буря, продолжится она до 06:00. Магнитосфера остаётся возмущённой до полудня 4 июля.
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