Холст для мечты: новый мурал создали юные жители Красногородска

10:35, 02 июля 2026, ПАИ

Мастер-класс по росписи стены прошёл в Красногородском районе 1 июля, сообщили ПАИ в администрации округа.



Фото: администрация Красногородского округа



Фото: администрация Красногородского округа



Фото: администрация Красногородского округа





Мастер-класс организовала компания из Санкт-Петербурга. Участники смогли почувствовать себя настоящими художниками и оставить свой яркий след в летописи лета, превратив белую стену в пейзаж с изображением родного края.

«Когда белая стена становится холстом для мечты! <...> Теперь эта яркая картина будет напоминать всем нам: лето – время не только для отдыха, но и для ярких воспоминаний, которые останутся с нами надолго», – отметили в окружной администрации.