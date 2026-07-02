Холст для мечты: новый мурал создали юные жители Красногородска
Мастер-класс по росписи стены прошёл в Красногородском районе 1 июля, сообщили ПАИ в администрации округа.
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Фото: администрация Красногородского округа
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Фото: администрация Красногородского округа
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Фото: администрация Красногородского округа
Мастер-класс организовала компания из Санкт-Петербурга. Участники смогли почувствовать себя настоящими художниками и оставить свой яркий след в летописи лета, превратив белую стену в пейзаж с изображением родного края.
«Когда белая стена становится холстом для мечты! <...> Теперь эта яркая картина будет напоминать всем нам: лето – время не только для отдыха, но и для ярких воспоминаний, которые останутся с нами надолго», – отметили в окружной администрации.
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