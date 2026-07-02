Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 3 июля
Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 3 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Согласно данным Псковского гидрометцентра, в пятницу на территории региона ожидается облачная погода.
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днём местами возможны грозы. Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов, днём – от +20 до +25.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.
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