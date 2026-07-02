В Псковском городском суде приступила к работе новый судья

11:00, 02 июля 2026, ПАИ

Ольга Иванова приступила к исполнению своих обязанностей в должности судьи Псковского городского суда, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Указом президента РФ от 9 июня 2026 года № 405 Ольга Иванова назначена на должность судьи Псковского городского суда. Ранее она занимала должность мирового судьи судебного участка № 29 в Пскове.

Временно исполняющая обязанности председателя Псковского городского суда Ирина Васильева представила коллективу нового судью, поздравила её с новым назначением и пожелала успехов в профессиональной деятельности и достойного отправления правосудия.