Псковские школьники участвуют в «Агросмене» в Калуге

11:44, 02 июля 2026, ПАИ

Обучающиеся Лычёвской средней общеобразовательной школы имени М. К. Кузьмина Анна Петрова, Алексей Тихонов и Анна Прокофьева под руководством учителя биологии Светланы Козловой принимают участие в «Агросмене». Мероприятие проходит на базе Калужского филиала Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К. А. Тимирязева с 2 по 15 июля. Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования Псковской области.

Для участников предусмотрены два трека – «Наука» и «Технологии». Первый проходит для тех, кто интересуется исследованиями. Он предусматривает работу над научными кейсами, подготовку докладов и презентацию проектов по итогам смены. Второй трек проводится для тех, кто предпочитает практику. В его рамках организована работа с оборудованием, решение прикладных задач и командные соревнования.

Обучающихся ждут практические занятия и работа над проектами по генетике, агрохимии, биотехнологии, экскурсии на современные предприятия агропромышленного комплекса и в профильные научные центры.

Кроме того, ребята встретятся с экспертами отрасли и преподавателями аграрных вузов и разработают персональную карьерную карту до 2036 года.