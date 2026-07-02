Псковичам напомнили о необходимости вакцинации животных против бешенства
Комитет по ветеринарии Псковской области напомнил владельцам домашних животных о необходимости их вакцинации против бешенства в связи с началом дачного сезона. Информация опубликована в официальной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
В комитете предупредили, что при посещении питомцами приусадебных участков возрастает риск контакта с дикими плотоядными животными – переносчиками инфекции.
Вакцинация против бешенства проводится бесплатно на каждой станции по борьбе с болезнями животных во всех районах региона. «Псковская область неблагополучна по бешенству, и опасность могут нести любые дикие плотоядные звери», – подчеркнули эксперты.
Бешенство неизлечимо – ветеринары призывают жителей обезопасить себя и своих питомцев и своевременно сделать прививки.
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