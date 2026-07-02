Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Элитные дома остались без своей котельной»: на улице Народной в Пскове идёт замена теплосетей

Плановая замена тепловых сетей проводится на улице Народной у дома № 8а в Пскове, сообщили ПАИ в Псковских тепловых сетях.

Фото: Псковские тепловые сети

Работы проводятся несмотря на успешно пройденную опрессовку, в ходе которой порывов труб зафиксировано не было. Ведётся плановая перекладка 80-метрового участка, на котором за последние годы, по данным местных жителей, как минимум четырежды возникали утечки. Кроме того, реконструкции подвергнется тепловая камера, расположенная между домами № 8а и 6а.

«Они были построены значительно позже основных и позиционировались как элитное жильё. На крыше дома № 8а вообще была установлена собственная котельная, которая готовила тепло и горячую воду двум этим домам. Однако на протяжении энного количества лет никто не занимался ремонтом и обслуживанием котельной. Как итог – она пришла в негодность. А дома были переданы нам на обогрев», – рассказали эксперты.

В теплосетях также отметили, что подача тепла в один из домов осуществлялась по сложной схеме. После завершения работ специалисты намерены не только заменить проблемные сети, но и выполнить переподключение домов по новой логичной схеме.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






02 июля 2026

Что стоит за рекордными продажами кондиционеров в России, объяснили эксперты
02 июля 2026

«Пилар» расширил сеть вышек на Северо-Западе
02 июля 2026

Российский паспорт попал в топ-50 рейтинга свободы передвижения по миру
02 июля 2026

Россиян стали почти вдвое чаще ловить на экономических нарушениях
02 июля 2026

Первый канал снимает в Изборске новый выпуск шоу «Повара на колёсах»
02 июля 2026

Продажи кондиционеров в России выросли в два-три раза
02 июля 2026

Почти 270 млн рублей направлено на соцвыплаты в Псковской области
02 июля 2026

«Автодор» учтёт климатические изменения при проектировании новых дорог

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...