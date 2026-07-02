«Элитные дома остались без своей котельной»: на улице Народной в Пскове идёт замена теплосетей

14:05, 02 июля 2026, ПАИ

Плановая замена тепловых сетей проводится на улице Народной у дома № 8а в Пскове, сообщили ПАИ в Псковских тепловых сетях.

Работы проводятся несмотря на успешно пройденную опрессовку, в ходе которой порывов труб зафиксировано не было. Ведётся плановая перекладка 80-метрового участка, на котором за последние годы, по данным местных жителей, как минимум четырежды возникали утечки. Кроме того, реконструкции подвергнется тепловая камера, расположенная между домами № 8а и 6а.

«Они были построены значительно позже основных и позиционировались как элитное жильё. На крыше дома № 8а вообще была установлена собственная котельная, которая готовила тепло и горячую воду двум этим домам. Однако на протяжении энного количества лет никто не занимался ремонтом и обслуживанием котельной. Как итог – она пришла в негодность. А дома были переданы нам на обогрев», – рассказали эксперты.

В теплосетях также отметили, что подача тепла в один из домов осуществлялась по сложной схеме. После завершения работ специалисты намерены не только заменить проблемные сети, но и выполнить переподключение домов по новой логичной схеме.