Оперштаб по борьбе с кибермошенничеством создали в Правительстве РФ

14:41, 02 июля 2026, ПАИ

Оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством сформировали в Правительстве России. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко, который возглавил новую структуру.

Ключевая цель новой структуры – консолидация ресурсов органов власти и бизнес-сообщества для нейтрализации противоправной активности в интернете. К деятельности штаба привлечены правоохранительные ведомства, Банк России, а также представители телекоммуникационной отрасли, кредитных организаций и крупных цифровых платформ.

В сферу непосредственных функций координационного органа входит обнаружение и фиксация нелегальных схем, а также проработка дополнительных механизмов их подавления. Предполагается расширение инструментария, в том числе совершенствование функционирующей с марта государственной информационной системы «Антифрод», уже имеющей в распоряжении несколько базовых алгоритмов реагирования.