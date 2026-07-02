От общепита до благоустройства: где псковские подростки могут подработать летом

14:31, 02 июля 2026, ПАИ

В Пскове обсудили вопросы трудоустройства подростков во время летних каникул. Как сообщил в своём канале в мессенджере MAX глава города Борис Елкин, эта тема стала главной на круглом столе с участием представителей центра занятости, работодателей, профильных ведомств и городской администрации.

Участники встречи рассмотрели лучшие практики организации подростковой занятости, а также обсудили основные сложности, с которыми сталкиваются работодатели и сами школьники. Речь шла о сроках работы подростков на одном месте, бюрократических процедурах при оформлении, а также о том, какие виды работ вызывают наибольшие трудности.

По итогам обсуждения были выработаны предложения по развитию системы летнего трудоустройства несовершеннолетних и стимулированию работодателей к созданию новых рабочих мест для школьников.

По словам Бориса Елкина, сегодня подростки в Пскове могут заработать от 20 до 35 тысяч рублей за 22 рабочих дня. Размер оплаты зависит от количества отработанных часов и сложности выполняемых задач. При этом многие работодатели подтвердили рост заработной платы для несовершеннолетних сотрудников.

Глава города также напомнил, что подросткам, желающим устроиться на работу летом, помогают специалисты городского центра занятости населения. После первичного отбора ребятам предлагают подходящие вакансии. На сегодняшний день особенно востребованы работники в сфере общественного питания и городского хозяйства, однако доступны и другие варианты.

«С подросткового возраста человек должен приучаться к труду. Это важная часть формирования самостоятельности и сильного характера. Поэтому трудоустройство несовершеннолетних остается одним из самых эффективных инструментов воспитания», – отметил Борис Елкин.