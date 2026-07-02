Неонатальный скрининг планируют расширить в России

14:11, 02 июля 2026, ПАИ

Неонатальный скрининг в России планируют расширить на пять заболеваний, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения РФ Евгению Котову.

По заявлению замминистра, дальнейшее расширение перечня, выявляемого у новорождённых, уже запланировано. Как только в ходе обследования диагностируется то или иное заболевание, к обеспечению пациентов необходимыми лекарственными средствами незамедлительно подключается фонд «Круг добра», уточнила Котова.

В настоящее время массовое обследование, которому подвергаются практически все младенцы на территории страны, позволяет идентифицировать 38 тяжёлых форм врождённых и наследственных недугов.