Иеромонах объяснил, почему кошек могут пустить в храм, а собак – нет

14:15, 02 июля 2026, ПАИ

Животных, как правило, не допускают в православные храмы, однако из этого правила есть исключения. Об этом РИА Новости рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

По его словам, в храм обычно не пускают ни собак, ни других животных. Однако кошки могут находиться на территории церкви, поскольку помогают бороться с мышами.

Священник отметил, что кошки отличаются спокойным поведением и не ориентированы на человека так, как собаки. По его словам, собака может повести себя в храме непредсказуемо, тогда как кошка обычно ведет себя тихо и осторожно.

При этом, подчеркнул иеромонах, никаких богословских запретов именно на собак не существует. Он добавил, что пёс, ожидающий хозяина у входа в храм, вряд ли вызовет у кого-либо вопросы, а собаку-поводыря, по его мнению, никто не станет выгонять из церкви.

Священник также подчеркнул, что вопрос допуска животных в храм не имеет религиозного подтекста и связан прежде всего с практическими соображениями.