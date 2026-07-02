Россияне смогут получить новый налоговый вычет с 1 сентября

14:43, 02 июля 2026, ПАИ

С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу изменения в Налоговый кодекс, которые позволят гражданам получать налоговый вычет по взносам на долгосрочные сбережения. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минфин России.

Вычет будет предоставляться по страховым взносам, уплаченным по договорам долгосрочного добровольного страхования жизни, заключенным начиная с 1 января 2025 года.

Нововведение должно повысить интерес россиян к долгосрочным финансовым инструментам и помочь формировать личные накопления. Размер возврата будет зависеть от суммы уплаченных взносов и ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Кроме того, с 1 сентября увеличится максимальная сумма взносов, с которой родители смогут получить налоговый вычет при оформлении накоплений в пользу детей. Лимит вырастет с 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Подробную информацию о порядке получения вычета и его размере можно будет узнать в Федеральной налоговой службе.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что основные изменения налоговой системы уже приняты, а новых масштабных реформ в ближайшее время не планируется.