Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Латвии хотят запретить ввоз книг, одежды и игрушек из России

Министерство иностранных дел Латвии предложило запретить импорт ряда промышленных товаров российского и белорусского происхождения. Соответствующий законопроект находится на стадии межведомственного согласования, сообщает издание ERR.

Фото: ПАИ

Окончательный перечень товаров будет утвержден отдельными правилами кабинета министров. По данным СМИ, ограничения затронут продукцию, которая пока не подпадает под санкции Евросоюза, тарифные меры и другие торговые ограничения.

Предполагается, что в первую очередь запрет может коснуться книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви. В 2025 году импорт этих категорий товаров из России и Беларуси в Латвию составил 12,5 млн евро – около 6,5 % от импорта соответствующих товаров и 0,05 % от общего объема импорта страны.

Законопроект предусматривает запрет не только на прямой импорт из России и Беларуси, но и на ввоз таких товаров через третьи страны, если их страной происхождения являются эти государства. При этом транзит через территорию Латвии в другие страны Евросоюза ограничивать не планируется.

В МИД Латвии заявляют, что инициатива направлена на снижение рисков для национальной безопасности и дальнейшее сокращение экономических связей с Россией и Беларусью. Несмотря на то что часть товаров может продолжить поступать в страну через другие государства ЕС после выпуска в свободное обращение, власти намерены рассмотреть законопроект в ускоренном порядке.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






02 июля 2026

Через Госуслуги в первые классы подано 840 тысяч заявлений
02 июля 2026

«Элитные дома остались без своей котельной»: на улице Народной в Пскове идёт замена теплосетей
02 июля 2026

В Латвии хотят запретить ввоз книг, одежды и игрушек из России
02 июля 2026

Новый пластический хирург начал работать в Пскове
02 июля 2026

Где обитают фантастические твари: энциклопедию животного мира XVIII века можно увидеть на выставке в Пскове
02 июля 2026

Оборудование автоматизации для нового производства поступило на площадку «Титан-Полимера»
02 июля 2026

Волонтёры инклюзивного центра «Подсолнух» завершили работу в «Михайловском»
02 июля 2026

Более 600 иностранных работников прошли адаптационный курс в Псковской области

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...