В Латвии хотят запретить ввоз книг, одежды и игрушек из России

13:51, 02 июля 2026, ПАИ

Министерство иностранных дел Латвии предложило запретить импорт ряда промышленных товаров российского и белорусского происхождения. Соответствующий законопроект находится на стадии межведомственного согласования, сообщает издание ERR.

Окончательный перечень товаров будет утвержден отдельными правилами кабинета министров. По данным СМИ, ограничения затронут продукцию, которая пока не подпадает под санкции Евросоюза, тарифные меры и другие торговые ограничения.

Предполагается, что в первую очередь запрет может коснуться книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви. В 2025 году импорт этих категорий товаров из России и Беларуси в Латвию составил 12,5 млн евро – около 6,5 % от импорта соответствующих товаров и 0,05 % от общего объема импорта страны.

Законопроект предусматривает запрет не только на прямой импорт из России и Беларуси, но и на ввоз таких товаров через третьи страны, если их страной происхождения являются эти государства. При этом транзит через территорию Латвии в другие страны Евросоюза ограничивать не планируется.

В МИД Латвии заявляют, что инициатива направлена на снижение рисков для национальной безопасности и дальнейшее сокращение экономических связей с Россией и Беларусью. Несмотря на то что часть товаров может продолжить поступать в страну через другие государства ЕС после выпуска в свободное обращение, власти намерены рассмотреть законопроект в ускоренном порядке.