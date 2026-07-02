Через «Госуслуги» в первые классы подано 840 тысяч заявлений

14:09, 02 июля 2026, ПАИ

Первый этап приемной кампании в первые классы завершился в российских школах. В этот период заявления принимали от родителей детей, проживающих на закрепленных территориях, а также будущих первоклассников, имеющих право на льготное зачисление, уточнили в Минцифры.

Через портал госуслуг родители подали около 840 тысяч заявлений. Это составляет 70 % от общего числа заявлений в тех регионах, где доступен электронный сервис. Для сравнения, годом ранее через «Госуслуги» было подано 52 % заявлений.

Среди будущих первоклассников 49 % составляют девочки, 51 % – мальчики.

Приемная кампания стартовала в разных регионах в разные даты, однако все школы должны были открыть запись не позднее 1 апреля. При этом около двух третей родителей заранее оформили черновики заявлений, чтобы отправить их сразу после открытия записи. Во многих школах очередность подачи документов играет важную роль при зачислении.

Второй этап приемной кампании начнется 6 июля. В этот период родители смогут подать документы в любые школы, где после первого этапа останутся свободные места.

Сервис подачи заявлений в первый класс через «Госуслуги» работает с 2022 года. Сейчас он доступен во всех регионах России, за исключением Москвы, Московской области и Донецкой Народной Республики.