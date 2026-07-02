Названа пятёрка территорий в Псковской области с наибольшей активностью клещей

19:22, 02 июля 2026, ПАИ

С 22 по 28 июня в медицинские учреждения Псковской области за помощью из-за укусов клещей обратились 163 человека, среди которых было 40 детей, сообщили ПАИ в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В Псковской области с начала сезона зафиксировано 1385 обращений в медучреждения из-за присасывания клещей. Чаще всего нападения паукообразных происходили на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

Лидером по количеству случаев стал Псков – туда пришлось 315 обращений. На втором месте – Великие Луки (240 случаев). В пятёрку территорий с наибольшей активностью клещей также вошли Опочецкий муниципальный округ (86 случаев), Невельский муниципальный округ (84 случая) и Псковский муниципальный округ (76 случаев).

Специалисты провели исследования 1326 клещей – 1239 экземпляров сняли с людей, ещё 87 извлекли из объектов окружающей среды. Работы выполнили в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона.

По результатам анализов поражённость клещей инфекциями, опасными для человека, составила: иксодовым клещевым боррелиозом – 27,4%, моноцитарным эрлихиозом человека – 2,8%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,1%, клещевым вирусным энцефалитом – 0,08%. На данный момент в регионе подтверждён один случай клещевого иксодового боррелиоза.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали эффективные способы защиты от клещей.