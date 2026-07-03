День Мефодия Перепелятника: традиции, приметы и запреты 3 июля

07:00, 03 июля 2026, ПАИ

3 июля православные верующие вспоминают священномученика Мефодия Патарского – епископа, жившего в III–IV веках в Малой Азии, сообщает calend.ru. Он прославился смирением, проповедью христианства и борьбой с ересями, оставив после себя многочисленные богословские труды, толкования Священного Писания и нравственные поучения. В 312 году святитель был схвачен язычниками и казнен за веру.

На Руси этот день называли Мефодием Перепелятником. К началу июля на полях созревали хлеба, куда слетались перепела, и для охотников наступала пора удачной охоты. Считалось, что в этот день нужно обязательно добыть хотя бы одну птицу, чтобы не вернуться домой с пустыми руками.

С Мефодием связано немало народных примет. Увидеть белого перепела считалось большим счастьем, а поймать его – к удаче на всю жизнь. При этом сова, севшая днем на крышу дома, по поверьям, предвещала пожар.

По поведению животных и насекомых также судили о погоде. Если 3 июля начинался дождь, верили, что ненастье может затянуться на 40 дней. О скором дожде, согласно народным наблюдениям, предупреждали выползшая в траву жаба и громкие вечерние крики лебедей. А если паук активно плетет паутину, ожидали сухую и ясную погоду.