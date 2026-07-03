Пять проектов Псковской области победили в конкурсе родительских инициатив

08:09, 03 июля 2026, ПАИ

Пять проектов образовательных организаций Псковской области стали победителями третьего сезона конкурса инициатив родительских сообществ. На их реализацию будет выделено почти 6 млн рублей, сообщили ПАИ в министерстве образования региона.

В число победителей вошли проект «Оборудование единой военно-спортивной полосы препятствий» средней школы № 1 Порхова, «Энергия поколений: инженерная лаборатория» естественно-математического лицея № 20 Пскова, «Семейное путешествие с Барсиком сквозь историю Пскова» детского сада № 32 «Чебурашка», «Любятовфест – краеведческий семейный фестиваль» детского сада № 29 и проект «Семейный клуб «7Я в деле» детского сада № 54 «Колобок».

Конкурс инициатив родительских сообществ проводит Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ.