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Общество

В отделении спортивной медицины Пскова ежегодно обследуют более шести тысяч спортсменов

Более шести тысяч спортсменов ежегодно проходят углубленное медицинское обследование в отделении спортивной медицины, расположенном на базе спортивного комплекса «Олимп» в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

Фото из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX

По его словам, в этом году на обследование заявлено 3,2 тысячи спортсменов, входящих в сборную Псковской области. Всего в 2025 году специалисты отделения провели около 20 тысяч врачебных приёмов.

Отделение спортивной медицины является подразделением Псковской областной детской клинической больницы. Здесь работают 64 сотрудника, в том числе 32 врача.

Недавно в одном из помещений отделения оборудовали новый спортивный зал благодаря победе в грантовом конкурсе. Также в учреждении продолжают развивать доступную среду: установлены лифты, а у входа размещены стенды с информацией о бесплатных медицинских услугах для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX

Борис Елкин поблагодарил руководителя отделения, главного врача областной детской клинической больницы и депутата Псковской городской Думы Евгения Васильева за вклад в развитие учреждения. По его словам, внимательный подход к организации работы и понимание всех процессов положительно влияют на развитие отделения и качество оказываемой помощи.

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